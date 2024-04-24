Karabük'te ters yönde giden sürücüye 9 bin 574 TL ceza

Kaynak: İHA
Karabük'te ters yönde giden sürücüye 9 bin 574 TL ceza
Karabük-Ankara karayolunda, Kemal Oyman mevkiinden Eskipazar istikametine ters şeritte ilerleyen bir otomobil, bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ters yönde seyir halinde olan araç, kavşaktan diğer şeride geçerek tehlikeli bir duruma yol açtı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, olayı incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda otomobilin plakası belirlendi.

Söz konusu araç sürücüsüne "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi" ve "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle men edilen araca verilen izin süresinin sonunda, aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkılması" maddelerinden toplam 9 bin 574 TL trafik cezası kesildi.

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