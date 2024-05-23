Karabük'te muhtarlık seçimi iptal oldu; yerine eşi aday oldu

Kaynak: DHA
Karabük'te muhtarlık seçimi iptal oldu; yerine eşi aday oldu

Karabük'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar seçilen Fahri Bostancı'nın, ilçe seçim kuruluna yapılan bir şikayet sonrasında karıştığı bir olaydan aldığı ceza nedeniyle memnu haklarının elinde olmadığı ortaya çıktı.

Bu durum üzerine ilçe seçim kurulu, Bostancı'nın mazbatasını geri alırken, seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi. Tekrarlanacak olan seçimlerde aday olamayan Fahri Bostancı'nın yerine eşi Aysun Bostancı aday oldu. Aysun Bostancı, 2 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde 3 rakip adayla yarışacak.

Karabük merkeze bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde muhtar seçilen Fahri Bostancı, memnu haklarının elinde olmadığı gerekçesiyle seçim kurulu tarafından mazbatası geri alınarak seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi. Bostancı'nın savunmasında, cezasının 12 Ekim 2023'te sona erdiğini ve memnu haklarının elinden alındığından haberi olmadığını belirttiği öğrenildi.

Bostancı'nın eşi Aysun Bostancı ise, seçimlerin iptal edilmesinin ardından 2 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Aysun Bostancı, eşinin yaşadığı haksızlığa dikkat çekerek, eşinin arkasında olduğunu ifade etti.

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