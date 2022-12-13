Karabük'te otobüs yangını: 21 yolcu tahliye edildi

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yolcular başka bir otobüsle terminale götürüldü.
Marmaris'ten Karabük'e gelen Ali İhsan T. yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından Mermer kavşağına yolcu indirmek için yaklaştığı sırada alevler yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak 21 yolcuyu tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, otobüsün motor kısmı hasar gördü.
Yolcular, belediyeye ait otobüsle terminale götürüldü.
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