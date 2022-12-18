Karabük'te trenin çarptığı çocuk yaralandı   

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan hemzeminden geçiş yapmak isteyen M.K. (8), Yenice ilçesine seyir halindeki N.Ö. yönetimindeki 27409 sefer sayılı trenin yüzüne çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı M.K. ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Makinist N.Ö.'nün yapılan kontrolünde alkollü olmadığı belirtildi. (İHA)
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