Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza anları, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı

İHA'dan edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesine bağlı D-100 karayolu Kemikli rampalarında sabah saatlerinde meydana geldi. S.G. idaresindeki tır, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda makasladı.

Aynı istikamet üzerinde seyreden N.P. yönetimindeki hafif ticari araç, makaslama yapan tıra yandan çarptı. Bu sırada kazayı görüp duran F.Y. idaresindeki otomobile ise arkadan gelen U.S. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu 4 araçlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçta bulanan B.P. (20), B.N.P. (11), Y.P. (18) ve B.P. (40), başka bir araçta D.K.Y. (33), Z.B.Y. (9), E.B.Y. (4), 34 BTC 956 plakalı araçta bulunan sürücü U.S. (36) ile F.S. (31) ve B.N.S. (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medicar Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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