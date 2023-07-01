Kenya’da 48 kişinin öldüğü zincirleme kaza

Kenya’nın batısında yer alan Londiani kasabasında bir kamyonun yoldan çıkarak çok sayıda araca çarpması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Kenya’da 48 kişinin öldüğü zincirleme kaza

(İHA) Londiani kasabasında bir nakliye kamyonu yoldan çıktı. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü otoyolda bulunan çok sayıda araca çarptı.

Kazada bilanço ağır oldu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

kpk-kenya.jpg

Motosiklet ve minibüs de dahil olmak üzere 6’dan fazla araç büyük hasar aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kenya Kızılhacı ise zincirleme kazada yayaların ezildiğini belirterek 20’den fazla yaralının hastanelere kaldırıldığını söyledi.

İlgili Haberler
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
Avcılar'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Avcılar'da zincirleme kaza: Ortalık savaş alanına döndü
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Sakarya'daki zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Karabük'te zincirleme trafik kazası: 10 kişi yaralandı
Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü Yaşam
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü
Suudi Arabistan'dan hacı sayısı açıklaması Dünya
Suudi Arabistan'dan hacı sayısı açıklaması
İBB'den dikkat çeken 'HMD' su açıklaması Güncel
İBB'den dikkat çeken 'HMD' su açıklaması
Bora Akkaş'tan para takma görüntüleri için açıklama Magazin
Bora Akkaş'tan para takma görüntüleri için açıklama
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı Yaşam
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı
Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü Yaşam
Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü