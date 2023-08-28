Karaciğer yetmezliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası ola karaciğer yetmezliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında çokça aratılıyor. Peki, karaciğer yetmezliği nedir? Karaciğer yetmezliği belirtileri nelerdir? Karaciğer yetmezliği tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Karaciğer yetmezliği nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer yetmezliğiyle ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmayı sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan karaciğer yetmezliği ilgili detaylar…

KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEDİR?

Karaciğer yetmezliği, karaciğer işlevlerini yerine getiremeyecek kadar hasar gördüğü zaman ortaya çıkar. Hepatitler, diyabet, toksinler gibi karaciğere hasar veren hastalıklar tedavi edilmediğinde uzun dönemde karaciğer yetmezliğine sebep olabilir. Çoğunlukla karaciğer kanseri veya sirozda, karaciğerin fonksiyonunda meydana gelen bozulmalar veya değişimlerden kaynaklanır ve hastanede yatmayı gerektiren durumları içerebilir.

Karaciğer yetmezliği görülen hastaların büyük bir çoğunluğunda ileri evrelerde çoklu organ yetmezliği de görülür.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik

-Bulantı

-Kusma

-Deride kaşıntı

-Zayıflık

-Karın ağrısı

-Beyin işlev bozuklukları

-Sarılık

-Dışkıda kan

-Koyu renk idrar

-Asit birikimi

-Uykusuzluk

-Gözlerde veya ciltte sararma

-Algı ve ifadede yavaşlama

-Coşku veya depresyon

KARACİĞER YETMEZLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Karaciğer yetmezliği için kanıtlanmış bir tedavi yoktur. Tedavi genel olarak karaciğer hasarına yol açan nedenin bulunması ile belirlenir. Örnek olarak viral hepatit tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Bazı karaciğer hastalıkları tersine çevrilebilir ve iyileşme görülebilir. Bu hastalıklarda ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği uygulanır. Daha ağır durumlarda ise karaciğer geri dönüşsüz bir şekilde hasar alır. Bu durumda en uygun tedavi karaciğer naklidir. Nakilden önce detaylı bir araştırma yapılır. Bu araştırmada kişinin soy geçmişine, karaciğer hasarının ciddiyetine, nakil işlemine uygun olmayan bir durumu olup olmadığına bakılır.

Günümüzde karaciğer yetmezliğinde en çok görülen ölüm nedenlerinden biri enfeksiyondur.

Düzgün bakımın uygulanmadığı durumlar hastanın nakil sonrası sürecini tehlikeye atar. Bu nedenle transplantasyon öncesi ve sonrasında destek tedavi uygulanması gerekir. Destek tedavi; ilaç tedavisi, sıvı dengesinin sağlanması, kandaki pıhtılaşmayı önlemek, hastaya uygun beslenme tedavisini uygulamak gibi tedavileri kapsar.

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