Karadelikler pil olarak kullanılabilir mi? Son araştırma sonucu ortaya çıktı

Evrenin en büyük gizemlerinden biri olan karadeliklerle ilgili çok sayıda araştırma yürütülüyor. Bilim insanlarının yaptığı en ilginç araştırma konularından biri ise karadeliklerin bir enerji aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı yönünde.

Pekin Üniversitesinde bir araştırmacı olan Zhan Feng Mai, “Karadeliklerden nasıl enerji elde edeceğimizi ve onu nasıl enjekte edebileceğimizi biliyoruz. Adeta bir şarjlı pil gibi” dedi.

All About Spce dergisinde yer alan yazıda bilim insanları karadeliklerin bir enerji olarak kullanmak için yapılan son araştırma sonucu yer aldı.

Araştırmaya ile karadeliğe elektrik yüklü parçalar enjekte edilerek şarj edilmesi ön görülüyordu. Bilim insanları bu çalışmada yüklerin karadeliğin kendisi, enjekte etmeye çalıştıkları ilave yükleri itmeye başlayan bir elektrik alanına sahip olana kadar emilmeye deva edeceğini açıkladı. Bu elektromanyetik itme karadeliğin kütle çekiminden daha büyük olduğunda, bilim insanları onu “Tamamen yüklü” olarak değerlendiriyorlar.

EINSTEİN’IN TEORİSİ İLE UYUMLU

Çalışmada Alman fizikçi Albert Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na uygun olarak, karadeliğin mevcut enerjisi, içine enjekte edilen elektrik yüklerinin yanı sıra bu elektrik yüklerinin kütlesinin bir kombinasyonundan gelecektir.

Bu sayede karadelik pili, parçacıkların kütlesel enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor.

ATOM BOMBASINDAN 250 KAT DAHA VERİMLİ

Karadelik pili konusunda araştırma yapan bilim insanları, şar verimliliğini yüzde 25 olarak hesapladı. Bu da karadelik pillerinin girilen kütlenin yaklaşık 4’te birini elektrik enerjisine dönüştürebildiği anlamına geliyor. Bilim insanlarının yaptığı hesaplamaya göre, karadelik pilinin verimliliği atom bombasından 250 kat daha fazla hale gelebiliyor.

KARADELİK NEDİR?

Karadelik; astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, büyük kütleli bir gök cismidir. Karadelik, uzayda belirli nitelikteki maddenin bir noktaya toplanması ile meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Karadeliklerin "tekillik"leri nedeniyle, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Karadeliklerin içinde ise zamanın yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir