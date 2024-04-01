Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı başvuruları başladı

AB Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Karadeniz Havzası'nda Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 52 milyon avro bütçeli ikinci teklif çağrısından 25 il faydalanabilecek.

Yapılan çağrıda bütçe aralığı 250 bin avro ile 500 bin avro arasında olan ve inşaat veya altyapı yatırımı içermeyen projeler küçük ölçekli projeler, bütçesi 501 bin avro ile 1 milyon 500 bin avro arasında bulunan ve inşaat veya altyapı yatırımı içeren projeler ise standart projeler olarak sınıflandırılması yapılacak.

Küçük ölçekli projelerin en çok 18 aya kadar, standart projelerin ise en fazla 30 aya kadar uygulanması beklenirken, proje bütçelerine yüzde 10 oranında proje ortakları tarafından eş finansman verilecek.

BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER

Söz konusu programın Türkiye'deki uygulama alanında bulunan iller, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane olarak sıralandı.

Programa illerde bulunan valilikler, kaymakamlıklar, il müdürlükleri, bölge müdürlükleri, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, kalkınma idareleri, kalkınma birlikleri, odalar, borsalar, kooperatifler, üniversiteler, araştırma merkezleri, enstitüler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, vakıflar, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca Ortak Elektronik İzleme Sistemi (JeMS) üzerinden çevrim içi olarak 28 Haziran'a kadar yapabilme hakkı yer alıyor.