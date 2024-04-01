Gültepe: Seçimsiz 4 yıllık dönem iyi değerlendirilecektir

Kaynak: AA
Gültepe: Seçimsiz 4 yıllık dönem iyi değerlendirilecektir
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, “Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe Mahalli İdareler Seçimleri’nin sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, Türkiye'nin büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladığını bildirdi.

Gültepe, 10 ay önce gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından seçmenin bir kez daha sandığa giderek yerel yönetimler için tercihini yaptığını anlattı.

Sonuçların Türkiye ve Türk milleti hakkında hayırlı olması temennisinde bulunan Gültepe, şunları kaydetti: "Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028’de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum."

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