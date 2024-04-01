Gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisinde

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyonunu yayımlayacak.

Yurtiçi piyasalarının gözü kulağı enflasyon rakamlarında. Enflasyon şubat ayında yıllık bazda yüzde

Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 6,70, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan, ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 olarak ön görüldü.