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Oyuncu Melis İşiten o acı günü koluna kazıttı

Tiyatro oyunlarının Karadeniz turnesi esnasında trafik kazası geçiren ve ölümle burun buruna gelen Melis İşiten, acı günün tarihini koluna kazıttı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Melis İşiten, dövmesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 18:13
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Karadeniz turnesi esnasında trafik kazası geçiren ve ölümle burun buruna gelen Melis İşiten, acı günün tarihini koluna kazıttı.

Oyuncu Melis İşiten o acı günü koluna kazıttı
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Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularını taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu 21 Kasım'da meydana gelen trafik kazası sonucu Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybetti. Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmış ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

MELİS İŞİTEN KAZA GÜNÜNÜ KOLUNA DÖVME YAPTIRDI

Melis İşiten, sosyal medya hesabından kaza gününün tarihini koluna dövme yaptırdığı fotoğrafı paylaştı ve bu süreçte kendisine gelen tepkilere de cevap vererek şunları söyledi:

"Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizde ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegane güç kızım ve kalabalık dünyamız ve işim. İçim kalbim çok rahat benim, annem-babam üzülüyor diye yazmıyorum, yapmayın işte... Bırakan nasıl hallediyorsak halledelim, hepimiz, kendimizce bir şekilde... Bari buna dokunmayın, geçmiş olsun dileklerimiz kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum. İyi pazarlar..."

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