Melis İşiten'in acı günü

Editör: Özlem KIRAL

Daha önce 'Reaksiyon', 'Yedi Güzel Adam', 'Vatanım Sensin', 'Maraşlı' gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Melis İşiten'in amcasının eşi hayatını kaybetti. İşiten, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

''CANIM YENGEMİ KAYBETTİK''

383 bin takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasının hikaye kısmından bir paylaşımda bulunan İşiten, ''Amcamın biriciği, Dilara'mın annesi, canım yengemi kaybettik'' ifadelerini kullandı.

Yengesinin cenaze töreni bilgilerine de yer veren oyuncu, ''17 Mayıs öğle namazında Galip Paşa Camii'nden uğurlanacaktır'' dedi.