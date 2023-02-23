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Melis İşiten Tolga Güleryüz'e özlemini dile getirdi. Ölümüyle yıkılmıştı

Tolga Güleryüz, Kasım 2022'de turneden dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüsün, Amasya'da TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti. Melis İşiten, arkadaşı Güleryüz'ü anarak, duygusal bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 14:13
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"Özlemediğim hiçbir gün yok" Melis İşiten'den Tolga Güleryüz paylaşımı

Melis İşiten Tolga Güleryüz'e özlemini dile getirdi. Ölümüyle yıkılmıştı
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21 Kasım 2022 tarihinde Çorum'dan dönen 'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a çarpmıştı. Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmişti. Sürücü ile minibüste yaralanan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ölümden dönmüştü.

"DOĞDUĞU GÜN YENİDEN DOĞURACAĞIM GÜNEŞİ"

Melis İşiten, kazada yaşamını yitiren yakın arkadaşı Tolga Güleryüz'ün doğum günü için geçtiğimiz ay bir paylaşım yaparak; şu ifadeleri kullanmıştı:
"Doğduğun günü seviyorum arkadaşım. İyi ki sen, sendin arkadaşım. Canım arkadaşım. Bugün arkadaşımın doğduğu gün ve ben onun doğduğu gün yeniden doğuracağım güneşi. Arkadaşımın doğduğu gün kutlu olsun."

TARİHİ KOLUNA KAZITTI

Ünlü oyuncu, feci kazanın ardından ölümden döndüğü günün tarihini de koluna kazıtmıştı.

ARKADAŞINI ANDI

Melis İşiten, son olarak 389 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe Tolga Güleryüz'ün fotoğraflarını yayınlayarak, arkadaşını andı.

Paylaştığı son kareye, "Özlemediğim hiçbir gün yok ama bazı gecelerin karanlığını onun yolunda attığımız adımların güneşi aydınlatıyor. Yarın yeni bir gün" notunu düştü.
 

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