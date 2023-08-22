Karadeniz’de doğal gaz keşfi kutlamaları!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, üç yıl önce Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfedilmesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

TPAO'nun, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki keşfe ilişkin yapılan paylaşımda, “Bugün, Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfimizin yıl dönümü. 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif. Millî imkânlarla yapılan ilk derin deniz keşfi.” ifadelerine yer verildi.

Haberde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfedildiğini açıklamıştı” da deniliyor.

Yeni keşiflerle rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığı da bildirilmişti.

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Bu haber bana, millî bayramlarla ilgili TRT haberlerinde kullanılan, “Bütün yurtta, KKTC’de ve yurt dışı temsilciliklerimizde törenlerle kutlandı” ifadesini hatırlattı.

Sonra “TRT, haberi nasıl vermiş?” diye bir bakayım dedim; “TPAO, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin yıl dönümünü kutladı” demişler...

“Millî imkânlarla yapılan ilk derin deniz keşfi”, gerçekten bir gün millî bayram olabilir. Öyle ya, 1 dolar 27 lira, bir litre benzin 37.7 lira olmuş...

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Keşif yapabilirsiniz ama önemli olan denizin altındaki doğal gazı kullanıma sunabilmek...

Seçimden önce 20 Nisan 2023 günü, haberlerde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan meşaleyi yaktı. Karadeniz gazı ateşlendi. Karadeniz doğal gazının karaya ulaştırılmasına başlandı" denilmişti.

Erdoğan, Kilyos’taki törende “Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız.” demişti.

Gerçekten de kış bitince vatandaştan bir ay ücret alınmadı.

O tarihte dolar 19.4, benzin ise 22.4 liraydı.

Piyasalar, yapılan açıklamaları ciddiye almış olsa, dolar da benzin de yükselişe geçmez, düşerdi değil mi?

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Dünya Gazetesi’nin bir haberine göre Türkiye'nin yıllık doğal gaz tüketimi 55-60 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Ekim 2022 sonu itibarıyla bir yılda enerji ithalatına ödenen fatura 94,2 milyar dolara ulaştı. Bütçe ise Ocak-Ekim 2022’de 128, 754 milyar TL. açık verdi.

Yurt dışına kaçırılan yıllık döviz miktarını da eklerseniz, Türkiye’nin neden bu durumda olduğu anlaşılır... Türkiye, kendi doğal gaz ve petrolünü çıkarabilse, yurt dışına döviz kaçırılmasına izin vermese, bütçe açığı olmayacak... Bütçe denk olunca da döviz fiyatları düşecek...

Son cümleler Nasrettin Hoca fıkrası gibi oldu ama durum bu...

Bayıra dikilen çalıları, CEHAPE koparmış olmalı ki gelip geçen koyunların yünü takılmadı, toplanan yünlerden iplik eğirilip kazak örülemedi, kazaklar satılıp borçlar ödenemedi; alacaklı da gülmedi zaten...

Borç büyüdükçe, faiz büyüyor; faiz büyüdükçe borç büyüyor... Kısır döngü böyle devam ediyor...

Ne zamana kadar devam edebilir?

Vatan elden gidinceye kadar!