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Karadeniz'de doğalgaz bulundu ama vatandaşlar kara kışta soba yakacak

Doğalgaz ve elektrik faturalarındaki artış sonrası vatandaşlar sobaya yöneldi. Soba satıcıları, vatandaşların çok amaçlı olduğu için ve tasarruf yapmak amacıyla sobaya yöneldiğini söylüyor. Soba fiyatları 550 lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:50
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Karadeniz'de doğalgaz bulundu ama vatandaşlar kara kışta soba yakacak

Karadeniz'de doğalgaz bulundu ama vatandaşlar kara kışta soba yakacak
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Doğalgaz fiyatının çok yüksek olması nedeniyle kabarık gelen faturalara karşı vatandaşlar çareyi sobaya dönmekte buldu.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Fatih’teki sobacılar sokağında en eski soba satıcılarından olan İdris Kılıç, “Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar nedeniyle satışlar arttı. Doğalgaz geçen yıl 500 TL gelirken şimdi ise 1500 TL geliyor. Ondan dolayı insanlar soba alıyor. Soba fiyatları 550 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar gidiyor. Soba, çok amaçlı olduğu için vatandaşlar sobanın üzerine tenceresini koyuyor, çaydanlığını koyup tasarruf yapmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Kılıç öte yandan soba zehirlenmelerine karşı baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Yine soba satıcısı Avni Söker de “Doğalgazda fiyatlar artıkça herkes sobaya dönecek. Alternatif olarak elektrikli soba kullanan kişiler de elektrik zamlarından dolayı kömürlü sobaya dönmek zorunda kalacak” diye konuştu.

SOBA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLÜMLER DE ARTTI

Artan soba kullanımıyla birlikte soba zehirlenmesinden ölüm vakalarında da artışlar meydana geldi. Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaşılan soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri iç hastalıkları uzmanı Funda Orakdöğen Cumhuriyet’e anlattı. Orakdöğen, kış aylarında sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine sıklıkla rastlandığını söyledi. Orakdöğen, “Güvenli ısınma yollarının maddi sıkıntısı olanlara devlet tarafından karşılanması gerekir. Ülkemizde özellikle kış aylarında havalandırması yetersiz olan küçük alanlarda bacasız soba, mangal, şofben, kombi kullanımına bağlı gaz zehirlenmeleri çok sık görülmektedir. Erken fark edilip, tıbbi müdahale yapılmazsa ölüme sebep olabilir. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunudur, gelişmemiş ülkelerde görülür” dedi.

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Sade vatandaş
5.12.2022 10:35
Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine  
 
zonguldak
5.12.2022 10:33
ya dalgamı geçiyonuz kömür bedavamı  
 
FARUK
5.12.2022 09:57
soba ucuzmu.kömürün tonu 6000 odunun tonu 3000 tl  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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