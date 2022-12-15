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Putin'den Türkiye'de doğalgaz merkezi açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin doğalgaz altyapısının önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Putin, "Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" dedi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 16:17
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Putin'den Türkiye'de doğalgaz merkezi açıklaması

Putin'den Türkiye'de doğalgaz merkezi açıklaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Rusya'nın GSYİH'sının 2022'de yüzde 2,5 düşmesinin beklendiğini söyledi. 

Putin, ayrıca ülkedi askeri-sanayi komplekslerinin revize edilmedi gerektiğini bildirdi.

AVRUPALI TÜKETİCİLER İÇİN FİYAT TÜRKİYE'DE BELİRLENECEK

Bununla birlikte Rusya Devlet Başkanı, "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli bir potansiyele sahip.Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" dedi.

Putin daha önce  Avrupa'daki doğalgaz krizine değinerek çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı. 

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rus Enerji Haftası etkinliğinde konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde çalışılacak" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

GAZPROM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Vladimir Putin'in konuşmasının ardından Gazprom'dan yapılan açıklamda Kuzey Akım boru hatlarındaki onarım çalışmalarının bir yıl sürebileceği belirtildi. Gazprom ayrıca Türkiye - AB sınırında bir doğalgaz ticaret merkezi kurabileceklerini aktardı.

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