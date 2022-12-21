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Aylarca zam yapılan doğalgaz ve elektriğe ocakta zam yapılmayacağını açıkladılar. Yaşasın açın pencereleri

Bakan Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe yılbaşında zam yapılmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:40
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Bakan Dönmez aylarca zam yapılan doğalgaz ve elektriğe ocakta zam yapılmayacağını açıkladı. Yaşasın açın pencereleri

Aylarca zam yapılan doğalgaz ve elektriğe ocakta zam yapılmayacağını açıkladılar. Yaşasın açın pencereleri
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde gazetecilerle bir araya geldi.

Burada yeni yılda beklenen zamlara ilişkin sorulara yanıt veren Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili olarak "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.

Dönmez, elektrikte de şu an için zam öngörmediklerini söyledi.

"ÇAYCUMA'DAKİ VERİLER OLUMLU"
Zonguldak Çaycuma'daki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Çaycuma’daki veriler olumlu. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Arkadaşlarımız netleştirince paylaşacağız olumlu bir gelişme olursa" dedi.

"DOĞU ANADOLU'DA ARAŞTIRMALARA YOĞUNLUK VERECEĞİZ"
Petrol ve gaz aramalarına ilişkin değerlendirme yapan Dönmez şunları kaydetti:

"Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler. Çünkü potansiyel olarak güçlü alanlar. Ama İç Anadolu’da da, Ege’de de, Doğu Anadolu’da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Oradan da gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz. Daha önce Adana’da kimsenin aklına gelmezdi petrol veya gaz bulunacağı, orada keşifle birlikte yeni bir sayfa açılmış oldu. Karadeniz’i kimse düşünmüyordu belki, orada olumlu gelişmeler oldu. Araştırmadıkça buna net cevap vermek mümkün değil. Ama bizim için kara ve deniz alanlarımızın her birini potansiyel araştırma alanı olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. O şekilde ilerliyoruz."

"YENİ YILDA 207 KUYU AÇACAĞIZ"
Sondağ faaliyetlerine değinen Dönmez, "2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu daha da artırma kararı verdik dün arkadaşlarla da. Bu rakamları en az 2 kat daha artırmamız lazım. Türkiye’deki sondaj kule sayısı, personel, insan kaynağı, yetişmiş insan, bu tip şeyleri öyle bir anda bulmak kolay değil. Türkiye’deki kurulu kapasiteyi de endüstrinin sahip olduğu kapasiteyi de geliştirmemiz, insan kaynağı tecrübesini geliştirmemiz gerekiyor. Ama 150’den 200’e çıkmamız gerekiyor önce. Geçen sene de bu rakam 120’lerdeydi. Dolayısıyla her yıl zaten üzerine koyarak geliştiriyoruz."

"TRAKYA GAZ MERKEZİNİ BİR YILA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Bakan Dönmez, Trakya'ya gaz merkezi projesini bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil şüphesiz. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz. O zaman süre biraz daha öne çekilmiş olur" diye konuştu.

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e
21.12.2022 18:09
lütfetmişler şubatta yaparsınız  
 
1950
21.12.2022 18:07
Petrol düştü, doğalgaz da düşmeliydi  
 
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