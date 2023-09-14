Karadeniz’de neler oluyor? Son 50 yılda en yüksek seviyeye çıktı

Uzmanlar kara kara düşünmeye başladı. Bilim insanları, Karadeniz'deki deniz suyu yüzey sıcaklıklarında; son 50 yılın en yüksek değerlerine ulaşıldığını açıkladı.

KAYNAK: DHA
Karadeniz’de neler oluyor? Son 50 yılda en yüksek seviyeye çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre; 1979 yılında ölçülen ortalama deniz suyu sıcaklığı 15,1 santigrat derece iken, 2022 yılında 16,3 santigrat derecelere yükseldi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin Karadeniz'de yürüttükleri izleme çalışmalarında; deniz suyu sıcaklığının 1970-2022 yılları arasındaki ağustos ayı ortalaması 24,3 santigrat derece olurken, 2023 yılı ağustos ayı deniz suyu sıcaklığının 25 ile 28 santigrat derecelere ulaştığı gözlemlendi.

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"ŞU AN HALA 25 SANTİGRAT DERECELERDE"

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Ağırbaş, "Deniz suyu sıcaklıklarının temmuz ayında olduğu gibi ağustos ayında da yüksek çıkacağını tahmin etmiştik. Gelinen noktaya baktığımız zaman; bunu uluslararası meteoroloji örgütleri ve hava tahmin istasyonları da benzer ölçüde veriler ortaya koydu. En son paylaşımlardaki verilerle kendi sahadaki ölçümlerimizi karşılaştırdığımızda; ağustos ayında da sıcaklıklar maalesef ortalamanın üzerinde seyretti. Son 50 yılın ağustos ayına baktığımızda, deniz suyu yüzey sıcaklıkları 24 santigrat derecelerde ama şu an hala 25 santigrat derecelerde" dedi.

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SICAK DENİZ, BİYOÇEŞİTLİLİĞİ DE ETKİLİYOR

Deniz suyu sıcaklığının ekosistemi de etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Ağırbaş, "Doğuya doğru gidildikçe sıcaklıkların 28 santigrat derecelere çıktığını gözlemledik. Bu durum, deniz suyu sıcaklığını mevsim normallerine hala dönmediğinin bir göstergesidir. Küresel sıcaklıklara bağlı iklim değişikleri denizleri de bu yönde etkiliyor. 1 Eylül itibarıyla av sezonu başladı. Fakat artan deniz suyu sıcaklıkları denizlerdeki biyoçeşitliliği etkiliyor. Havalar artık yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Tabii temmuz ayı gibi bir sıcaklık yok ama ağustos ayı da sıcak geçti. Şu an itibarıyla sıcaklar hala yüksek. Düşeceğini umut ediyoruz. Düşmesi ekosistemin sağlığı açısından çok iyi olacaktır" diye konuştu.

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