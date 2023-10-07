Karadeniz'deki tarım ürünlerine 'samuray' müdahalesi: Laboratuvarda üretilen arılar doğaya bırakılıyor

Başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren Halyomorpha halys zararlısı ile mücadele başlıyor. Laboratuvarda üretilen 'samuray arıları', Karadeniz'in Hopa, Borçka ve Fındıklı ilçelerinde doğaya bırakıldı.

Karadeniz'deki tarım ürünlerine 'samuray' müdahalesi: Laboratuvarda üretilen arılar doğaya bırakılıyor

Fındık hasat döneminde bahçelerde yoğun şekilde görülen kahverengi kokarca zararlısına karşı yetkililer çalışma başlattı. Laboratuvar ortamında üretilen 25 bin Çin menşeli samuray arısı, ilk olarak Artvin'de kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele amacıyla doğaya bırakıldı. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, kahverengi kokarca zararlısının Türkiye'de ilk tespitinin 2017'de yapıldığını, 2018'de Doğu Karadeniz'de zararlının artmasıyla ekonomik kayıpların ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili çalışmalara 2018'de başladıklarını belirten Ak, 'Tarım ve Orman Bakanlığı adına çalışmaları enstitümüz yürütüyor. Çalışmamızı ekonomik olarak Karadeniz İhracatçılar Birliği finanse ediyor' dedi.

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'ZAMANLA YAYILACAĞINI ÖNGÖRÜYORDU'

Kahverengi kokarca zararlısının ortaya çıkmasının ardından ilk 3 yıl Artvin çevresinde çok yoğun olduğuna işaret eden Ak, 'Diğer ülkelerde olduğu gibi bunun zamanla yayılacağını öngörüyorduk. Aradan geçen zaman içinde Orta Karadeniz bölgesinde de zararlı yüksek popülasyona ulaştı' diye konuştu.

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LABORATUVARDA ÜRETİLDİ

Ak, kahverengi kokarca ile mücadelede bazı metotlar bulunduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: Bunlardan en çevreci mücadeleden bahsedecek olursak birincisi biyolojik mücadeledir. Enstitümüzde kurulan laboratuvarda kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyen parazitoit (konukçusunun ölümüne neden olan organizmalara verilen ad) üretimi yapılıyor.

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3 İLÇEDE DOĞAYA SALINDI

Parazitoitlerin bu yumurtaların üzerinde çoğaldığını aktaran Ak, "Doğu Karadeniz'de Hopa, Borçka ve Fındıklı'da yaklaşık 25 bin parazitoit salımı gerçekleştirdik. Bu, biyolojik mücadele. Laboratuvarda üretilecek parazitoitlerin bundan sonraki yıllarda salımı yapılarak, kahverengi kokarcanın doğal düşmanlarını salarak mücadele yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

MÜCADELE METOTLARI GELİŞTİRİLİYOR

Ak, Türkiye'de kahverengi kokarca zararlısının popülasyonun yükselme eğiliminde olması nedeniyle diğer mücadele metotlarının da devreye sokulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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