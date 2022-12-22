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Karadeniz'in güçlü kalemi Turgay Beşyıldız artık Yeniçağ'da

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:40
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Karadeniz'in güçlü kalemi Turgay Beşyıldız Yeniçağ ailesine katıldı

Karadeniz'in güçlü kalemi Turgay Beşyıldız artık Yeniçağ'da
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Karadeniz'in güçlü kalemi, usta gazeteci Turgay Beşyıldız, Yeniçağ ailesine katıldı.

Beşyıldız artık Trabzonspor'un yanı sıra sporda tüm olup bitenleri yorumlarıyla aktaracak, değerlendirmelerini sizlerle buluşturacak.

Yeniçağ ailesi olarak Turgay Beşyıldız'a hoşgeldin diyoruz.

TURGAY BEŞYILDIZ KİMDİR?

Trabzon'da doğdu. Gazeteciliğe 1983 yılında Kuzey Haber'de başladı. 

Yedi yıl amatör, beş yılda profesyonel olarak futbol oynadı. 
"B” denklik futbol antrenörlüğü diplomasına da sahip olan Beşyıldız,
1990-92 yılları arasında, Trabzon amatör futbol A genç takımlar liginde iki sezon antrenörlük yaptı.
1988'de Güneş Gazetesi'yle ulusal basına adım attı. Günaydın, Güneş, Tan” gazetelerinin oluşturduğu Gün Haber Ajansı’nda, İstihbarat, Yurt Haberleri ve Spor  servisinde muhabir, spor yazarlığı ve Bölge şefliği yaptı. 

Türkiye'nin ilk özel TV kanalı Magic Box/Star'da ve Teleon'da, ardından da Kanal D'de çalıştı.
Kanal 6 ve NTV'de çarpıçı haberlere, röportajlara imza attı. Çeşitli radyolarda yorumlar yaptı. Çeşitli televizyon kanallarında müdürlük görevini üstlendi, programlar hazırladı. Haber 61'te yorumculuk görevinde bulundu.

Trabzonspor, İdmanocağı, TÜFAD Trabzon Şubesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği-TSYD, Dünya Spor Yazarları Birliği-AIPS  ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti-TGC'nin asıl üyesidir. Sürekli basın kartı sahibidir. 

TSYD’de Trabzon şubesinde ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde, değişik dönemlerde Yönetim Kurullarında yer aldı.

Yılın Başarılı Gazetecileri yarışmasında da değişik yıllarda, çeşitli dallarda 19 ve resmi kuruluşlardan 4 özel ödülü olmak üzere toplam 23 kez ödül kazandı. 

Beşyıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.

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yolda kalmış alperen.
22.12.2022 14:01
Hooşş geldin  
 
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