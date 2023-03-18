Karadeniz'in simgesi hamsi tehlike altında

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, hamsi avcılığının acilen kontrol altına alınması gerektiğini açıkladı. Hamsinin karadeniz yolculuğunda yer alan ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Samsun, “Karadeniz Ekonomik Topluluğu çerçevesinde bir ortak koruma kontrol oluşturması lazım. Bu politikalara uygun faaliyetlerin, ortak denetimlerin yapılmasının, hamsinin gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir etkisi olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz’deki yoğun hamsi avcılığının kontrol altına alınmadığı takdirde gelecek yıllarda farklı sorunlara da yol açabileceğini belirtti.

Hamsinin azalmasında çevresel faktörler yanında, avlanmadaki yanlışların da etkili olduğunu ifade eden Samsun şunları söyledi:

“Hamsi, Türkiye’de ve Karadeniz’de en çok tüketilin balığımız ama maalesef eski yıllara göre hamsi balığımızın sofralarda daha az görüyoruz ve daha kısa sürelerde görebiliyoruz. Eskiden Ekim ayı başlarında başlayan hamsi avcılığı mart ayı sonlarına kadar devam eder, yani 5 ay sürerdi. Şimdi maalesef bir buçuk, 2 ay içerisinde hamsi avcılığı bitmiş oluyor. Dünyada son yıllarda gelişen ve değişen birçok faktör var. Küresel ısınma var, kirlilik var, dünyanın yüzeyinde birtakım kırılmalar var. Bunların denizaltında olan süreçleri var. Sonuç olarak denizlerde yaşayan canlılarda bütün bu faktörlerden belirli oranlarda etkileniyorlar. Hamsimiz bu sene 6 ile 8 santimetre arasında boyları çoğunluklu olan bir süreç yaşadık. Bu balığımızın bu boydaki bireyleri ürememiş olan yani erginleşmemiş olan balıklar. Bu balıkları avlamamız, bu balıkların stoklarının geleceği açısından, sürdürebilir olması açısından istenmeyen bir durum. Marmara Denizi’nde 15 Şubat’tan itibaren hamsi avcılığı yasaklandı. ‘Karadeniz’de de hamsi avcılığı yasaklansın’ diye bir görüş var ancak, fiili olarak hamsi avcılığı şu an yapılamıyor çünkü hamsi Gürcistan ve Abbasya bölgesine gitti orada avlanıyor. Orada da bizdeki kadar av yasağına ilişkin 7 santimetrelik bir sınırlama var. Burada kurala uyulmuyor. Denetim çok yok.

“TEDBİR ALINIRSA GELECEK NESİLLERE AKTARILIR”

Hamsi ortak balığımız olduğu için bütün Karadeniz ülkelerinin Gürcistan, Abhazya, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Bulgaristan ve Romanya hatta Moldovya’da dahil olmak üzere bu 6 ülkenin Karadeniz Ekonomik Topluluğu çerçevesinde bir ortak koruma kontrol oluşturması lazım. Bu politikalara uygun faaliyetlerin, ortak denetimlerin yapılması hamsinin gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bilim insanları olarak hamsinin bu önemli protein kaynağının bizden sonraki nesillere ulaşabilmesi için halkımızın duyarlılığıyla Türkiye Cumhuriyetinin çok değerli balıkçılarının, avlama tekneleri sahipleri ve personelinin ortak akılla, ortak istişareyle bakanlığımızın koordinatörlüğüyle ilgili tedbirlerin alınmasıyla ben bu sürecin aşılacağını ve kendini yenileme kabiliyeti olan deniz ortamının bu balık stoklarının bizden sonraki stoklara eski yıllarda olduğu gibi ulaştırabileceğine inanıyorum. Yeter ki kuralları koyalım ve koyulan kurallara hep birlikte uyalım.”