Karagümrük evinde sessiz sedasız. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış gününde Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk etti.

İstanbul temsilcisi son 4 maçında sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Akdeniz temsilcisi Hatayspor ise son 5 maçında mağlubiyet almadı. 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Maçın 2. dakikasında Ryan Mendes'i n sağ kanattan açtığı ortaya Serdar Dursun kafayı vursa da şut üstten dışarı gitti.

8. dakikada Hatayspor'un golü iptal oldu.

Karagümrük'ün defans oyuncusu Ceccherini, kalecisine verdiği pasta Dituro topu degajla uzağa göndermek isterken Lamkel'e çarpıp ağlara gitse de ancak top Lamkel'in eline çarptığı için gol geçerli sayılmadı.

24. dakikada Kamil Ahmet'in sağdan penaltı noktasının gerisine doğru yaptığı ortaya Lamkel kafayı vurdu, top sağ köşeden dışarı gitti.

30. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Strandberg, içeri doğru girip sol ayağının üstüyle uzak köşeye sert vursa da top üstten dışarı gitti.

35. dakikada Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği atakta Lasagna, savunma arkasına doğru koşu yapan Rohden'e aktardığı pasta ceza sahası içinden vuruşunu yapsa da top dışarı gitti.

İlk yarı bu pozisyonlarla golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı ise bambaşka pozisyonlara sahne oldu.

51. dakikada Hatayspor'un geliştirdiği atakta Lamkel, penaltı noktasına doğru ortasını açsa da Strandberg'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

58. dakikada Hatayspor'un köşe vuruşunda kale alanına gelen doğru topa Burak iyi yükselse de top auta çıktı.

68. dakikada ise Hatayspor'a penaltı verildi.

Aburjania, ceza sahasına hareketlenen Dadashov'a pasını gönderdi. Dadashov topu kontrol etmek isterken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Hakem sonrasında VAR'a gitse de kararından vazgeçmedi. Topun başına geçen Lamkel, penaltıyı kaçırdı.

88. dakikada Hatayspor'un geliştirdiği atakta savunma arkasına sarkan Dadashov,rakibinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Akdeniz temsilcisi penaltı beklese de yan hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Maç bu pozisyonların ardından 0-0 berabere bitti.

Hatayspor, bu sonuçla ligde yenilmezliğini sürdürdü.

Fatih Karagümrük ise evinde iki puanı bıraktı.