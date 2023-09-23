Karagümrük son nefeste. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın, Fatih Karagümrük ile Pendikspor'un berabere kaldığı mücadeleyi yazdı.

Karagümrük son nefeste. Abdullah Şaşkın yazdı

Abdullah Şaşkın- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Pendikspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele oldukça temposuz başladı.

İlk pozisyon konuk ekip Karagümrük başlattı.

8. dakikada Mendes, ceza sahası sağ çaprazdan içeriye doğru çevirse de top savunma tarafından uzaklaştı.

17. dakikada ise ev sahibi ekibin golü iptal oldu.

Oscar Romero'nun sol çaprazda ceza sahasınıın önünden sert vuruşunu kaleci gole izin vermese de Berkay topu ağlara gönderdi. Ancak gol VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu kez konuk ekip etikili geldi.

36. dakikada Karagümrük'te Lasagna, ceza sahası sol çaprazından sert vursa da kaleci Erdem gole izin vermedi.

45+2'de ise stattan gol sesi geldi.

Pendikspor'da Sequeira'nın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oscar Romero, golünü attı ve takımını ilk yarıda önde bitirmesini sağladı.

İlk yarı da bu golle sona erdi.

İkinci yarıda ise tempo iyiden iyiye artsa da maçın son dakikalarında bunu gösterdi.

71. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut üst direkte patladı.

77. dakikada Karagümrük'ün sağ kanatta ceza sahasının uzağından kazandığı serbest vuruşu Eysseric kullandı ama top dışarı gitti.

86. dakikada Pendikspor'da Halil Akbunar, sol kanatta ceza sahasını terk eden kaleciyi geçerek yerden gönderdi. Görkem altı pas içinde topu boş kaleye gönderemedi.

89. dakikada ise Pendikspor'un golü iptal oldu.

Oscar Romero'nun şutunu kaleci kurtarsa da Görkem topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Ve beraberlik golü geldi.

90+1'de Eysseric, Can Keleş'in şutunu ceza sahası sağ çaprazdan yakın köşede tamamladı ve skor 1-1'e geldi.

Maç da bu skorla sona erdi.

Karagümrük 6 puana, Pendikspor ise 4 puana yükseldi.

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