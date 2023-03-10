Pirlo: Memnun değilim ama iyidir

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısında hedefledikleri sonuca ulaşamasalar da alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Pirlo, 2-0'dan geri dönmeyi başardıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"İlk golü penaltıdan, ikinci golü ise hızlı bir hücumdan yedik. Daha sonra reaksiyon vermeye başladık. Bu reaksiyonun sonunda 2-1'i yakaladık. İkinci yarıda maça geri döndük. Aslında 3 puanı getirecek pozisyonlara da girdik. Her maçı kazanmak, her maçı en üst seviyede oynamak hedefimiz. Genel anlamda 1 puandan memnun değilim ama maçın gidişatına baktığımızda ise 1 puan iyidir."