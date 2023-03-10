Karagümrük geriden geldi Giresunspor serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında son 8 maçtır kazanamayan Giresunspor ile 8 maçtır kaybetmeyen Karagümrük karşılaştı.

Ligde kötü performansını sonlandırmak isteyen Giresunspor, kendi seyircisi önünde sahaya galibiyet parolasıyla çıktı.

Mücadele düşük tempolu başladı. Giresunspor ve Karagümrük boşluk bulamadı ve atak geliştiremedi.

BAJIC GİRESUN'U ÖNE GEÇİRDİ

Ev sahibi 19. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen golcü Riad Bajic, ortaya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Giresunspor'u öne geçirdi.

Böylelikle Bajic bu sezon ligdeki 9. golünü attı.

Giresunspor attığı golünde coşkusuyla birlikte ataklarını arttırdı ve farkı açmayı hedefledi.

FARK İKİYE ÇIKTI

Giresunspor, Riad Bajic'in asistinde Sainz ile golü buldu. VAR'da pozisyon incelendi ve gol kararı çıktı. Karagümrük karşısında fark ikiye çıktı.

Riad Bajic ise 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

MÜKEMMEL BİR FRİKİK GOLÜ

Karagümrük Levent'in frikikten attığı muazzam gol ile farkı 1'e indirdi. 45. dakikada gelen gol sonrası Karagümrük, soyunma odasına umutlanarak girdi.

PENALTI BU SEFER KARAGÜMRÜK LEHİNE

Mücadelede ikinci penaltı kararı çıktı. Karagümrük 56. dakikada penaltı kazandı.

Borini, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Karagümrük beraberliği yakaladı.

SON BÖLÜMLERDE KONTROL KARAGÜMRÜK'TE

Fatih Karagümrük, maçın son bölümlerine doğru oyunun kontrolünü ele geçirdi ve yaptığı ataklarla gol aradı. Giresunspor ise takım halinde savunmaya geçti.

GİRESUNSPOR KAZANAMAMA SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Giresunspor, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu. Bu sonuçla birlikte Giresunspor'un galibiyet özlemi 9 maça çıktı.

Karagümrük ise yenilmezlik serisini sürdürdü. Pirlo'nun ekibi 9 maçtır yenilmiyor. Karagümrük puanını 30'a çıkarttı ve 8. sırada kaldı. Giresunspor 23 puanla 15. sıraya yükseldi.