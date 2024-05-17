TFF Başkanı Bangkok'ta futbol dersi verdi

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TFF Başkanı Bangkok'ta futbol dersi verdi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü.

TFF'nin "Dersimiz Futbol" projesine ilgi gösteren Infantino, projenin 16 pilot ilde yarım milyon öğrenciye ulaşmasını ve 1 milyon hedefini Büyükekşi ile ele aldı.

Infantino, çocukları erken yaşta futbolla tanıştırmanın FIFA için önemini vurgulayarak, TFF'nin bu projesine verdikleri desteğin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

FIFA Kongresi'nde TFF adına Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Taner Senseven ve Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları yer aldı.

FIFA Kongresi'nde alınan kararlar arasında, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nın Brezilya'da düzenlenmesi yer aldı.

Ayrıca, Filistin Futbol Federasyonu'nun İsrail Futbol Federasyonu'nun üyeliğinin askıya alınması talebi, FIFA Konseyi'ne sunulmak üzere iki ay içinde bir rapor hazırlanmasını içeren bir karar alındı. Bu raporun, Konsey'in olağan toplantısını beklemeden değerlendirilmesi planlanıyor.

Irkçılıkla mücadelede ortak bir duruş sergilenmesi konusunda da fikir birliğine varıldı. Genel kurulda, geçmiş ve gelecek dönem bütçeleri onaylandı ve Brezilya'nın 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkını kazandığı oylama ile resmileşti.

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