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Beşiktaş taraftarının derbi sonrası paylaştığı esrarengiz Kartal adam videosu gündem oldu

Beşiktaş'ın Kadıköy'de 1-0 geriden tarihi dönüş yaparak Fenerbahçe'yi yendiği derbi sonrası Siyah - Beyazlı taraftarların paylaştığı bir video sosyal medyada gündem oldu

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:22
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Karal adam derbi sonrası caddelerde

Beşiktaş taraftarının derbi sonrası paylaştığı esrarengiz Kartal adam videosu gündem oldu
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Editör: Barış Atakan

Beşiktaş dün gece Kadıköy'de tarihi bir geri dönüşe imza attı. 

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Siyah - Beyazlılar ikinci yarının hemen başında 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe bir de penaltı kazandı. 

Topun başına geçen Valencia penaltı vuruşundan yararlanamayınca Beşiktaş'ın tarihi geri dönüşü başladı. 

58. dakikada Redmond sağ kanattan ortaladı, ceza alanı içinde Cenk iyi yükseldi ve düzgün kafa vuruşuyla fileleri sarstı.

Kadıköy'de Beşiktaş skoru 1-1'e getirdi.

Bu kez 62'de Cenk Beşiktaş'ı öne geçiriken Kadıköy'de tribünler ölüm sessizliğine büründü.

Önce Redmond ardından da Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'ın golleriyle skor bir anda 4-1'e geldi.

İrfan Can Kahveci'nin golü ise skoru belirledi: 4-2.

SOSYAL MEDYADA OLAY YARATAN VİDEO

Beşiktaşlı taraftarların maç sonrası paylaştığı bir video gündem oldu.

Soskakta yürüyen Kartal kanatları takan bir adam Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medyada bir anda en çok paylaşılan video oldu.

 

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