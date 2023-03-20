İşte Karalahananın mucizevi yararları

Genellikle karalahana dolması şeklinde tüketiliyor. İri, kat kat ve kalın koyu yeşil yapraklıdır. Dünya çapında da yaygın olarak kullanılan bir sebzedir. Pişirilerek tüketildiği gibi salatalarda çiğ olarak da kullanılmakta.

GÖZ SAĞLIĞI VE KARALAHANA

Lahana zengin bir “beta-karoten” kaynağıdır. Beta-karoten göz sağlığı için oldukça önemlidir. Bu nedenle karalahana, yaşlandıkça artan makula (gözün arka kısmındaki retina tabakası) dejenerasyonunu önleyerek katarakt oluşumunu geciktirmeye yardımcıdır. Beta-karoten ayrı zamanda anti-kanserojen etkisiyle prostat kanseri riskini düşürmede olumlu etkiye sahiptir. Karalahana kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin iyi bir kaynağıdır. Bu üç temel mineral kemik yapısının korunmasını sağlayarak, osteoporoz ve kemik erimesi gibi hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynar.

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLEYİCİ

Karalahanaki potasyum , vazadilatör etkisiyle kan damarlarını açarak, kanın akışını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle kalp krizi ve felç riskini azaltmaktadır. Yüksek kan basıncına karşı koruyucu etki göstermektedir. Antioksidan özelliğiyle cilt sağlığını koruyarak erken yaşlanmayı önler. Yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Kırışıklığa, deride renk değişikliklerine ve noktalara sebep olan serbest radikalleri önleyici özelliktedir.

LAHANA İLE DETOKSİFİKASYON

Lahana romatizma, gut, artrit, böbrek taşı, cilt hastalıkları ve egzama gibi problemlere yol açan toksinleri, serbest radikalleri, yüksek ürik asiti yok ederek kanı temizler. Yani çok iyi bir detoks özelliği vardır. İçeriğindeki C vitamini ve kükürt sayesinde bu detoks özelliğini göstermektedir. Diğer turpgiller gibi karalahana özellikle de kök kısımları iyodun emilimini azalttığı için guatr hastalarının kullanmamasında fayda vardır.

C VİTAMİNİ

Karalahana C vitamini açısından zengin bir kaynaktır. En iyi antioksidan olarak C vitamini, erken yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olan vücudunuzdaki serbest radikalleri azaltır. Ayrıca hücrelerin aşınma ve yıpranmasını engeller. Bu nedenle Karalahana; kalp problemleri, ülser, bazı kanserler, depresyon, bağışıklık sistemi ve soğuk algınlığı tedavisinde vücudun savunmasında etkin rol oynar. Ayrıca yara ve hasarlı dokular için iyileşme sürecini hızlandırır.

LİF

Yetersiz lif tüketimi kabızlığa neden olmaktadır. Buna bağlı olarak hazımsız , gastrointestinal kanserler, mide ülseri, iştah kaybı gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Karalahana zengin lif içeriği ile bağırsakları harekete geçirerek kabızlık ve diğer sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.

KÜKÜRT

Karalahana kükürt mineralinden zengindir. Kükürt enfeksiyonlara karşı vücudun savunmasında etkili rol oynar. Ayrıca yaraların iyileşmesine büyük oranda yardımcıdır. Ülserin etkilerini ve şiddetini azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

E VİTAMİNİ

Kalp hastalığı, katarakt ve çeşitli kanserlere karşı koruyucudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kasları onarır. Toksik maddelerin etkisinden korur. A vitamininin emilmesine yardımcıdır. Oksijen kullanımında artış sağlayarak solunuma yardımcı olur . Kırmızı kan hücre yapımına katkıda bulunarak kansızlığı önler. Hava kirliliğine karşı korur.

KANSIZLIĞI ÖNLER



Bağışıklık sistemini güçlendirir. Karaciğerin vücuda giren zehirli maddelerin etkisini gidermesinde rol alır. Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Demirin vücutta depolanması ve kullanılmasında rol oynar. Bazı kanserlerden korunmada rol oynar.

KANSER VE KARALAHANA

Karalahana içeriğindeki “lupeol, sinigrin ve sülforafan“ gibi anti-kanser bileşiklerinin enzim aktivitesini uyararak tümörlerin büyümesini inhibe ettiği bilinmektedir. Çinli kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada, diyete düzenli olarak Karalahana gibi sebzeler eklendiğinde meme kanserinde önemli bir azalma görülmüştür. Karalahana içeriğindeki “glutamin” güçlü bir anti-inflamatuar ajandır. Bu nedenle Karalahana alerji, eklem ağrısı, ateş ve çeşitli hastalıklarda enfeksiyon ve tahrişi önlemeye yardımcıdır.