Dünyanın en kötü yemekleri listesine giren pancar çorbası aklandı. Meğerse gerçek başkaymış

Karadeniz mutfağının başta gelen yemeklerinden bir tanesi olan pancar (kara lahana) çorbası bir internet sitesi tarafından en kötü yemekler listesine girmişti. Bunun üzerine özellikle Karadenizliler listeyi yapan siteye tepki göstermiş ve birçok belediye bedava pancar çorbası dağıtmıştı. Ancak durumun yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili bilgi veren Giresun Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, "TasteAtlas sitesinin 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' listesinde 7. sırada yer alan yemeğin içeriği incelendiğinde hem yapılışı, hem de malzemeleri açısından kara lahana çorbası olmadığı görülecektir. Araştırılmadan yapılan eylemler, lahana çorbası dağıtımları Karadeniz fıkrası gibi bir durumu ortaya çıkardı" dedi.

Şen olayın yanlış anlaşıldığını, ve iki çorba da karşılaştırıldığında bahsi geçen malzemelerle beyaz lahana çorbası yapılabileceğini belirtti. Şen, ''Öncelikle bu malzemelerin hiç birisi Karadeniz’deki kara lahana çorbasında yer almaz. Yemeğin yapılışına baktığımızda ise, soğanları zeytin yağı ile kavuruyor, daha sonra diğer malzemeleri üzerine koyuluyor. Yani sitede en kötü yemekler arasında gösterilen lahana çorbasının malzemeleri ve tarifi de verilmiş. Söz konusu lahana çorbası tarifine ve içeriğine bakıldığında Doğu Karadeniz’de yetişen ve yemeği yapılan kara lahana çorbasıyla alakası olmadığı ortaya çıkıyor” dedi.

"OLAY KARADENİZ FIKRASINA DÖNDÜ"

Şen, Karadeniz'de kara lahana çorbasının haftada en az 2 kere her evde yapıldığını belirtirken ailelerin pancar çorbası olduğu zaman başka bir yemeğe ihtiyaç duymadığını söyledi. Olayın 'Karadeniz fıkrasına' döndüğünü de söyleyen Şen, ''Tepki olsun diye çorbalar dağıtıldı ve bu da aslında vatandaşın işine yaradı diyebiliriz.'' ifadeleri kullandı.