Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacak

Basın İlan’da “4 KISIM 14 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 4 kısım 14 kalem tıbbi cihaz alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 45 (kırkbeş) gün içerisinde cihazların kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.