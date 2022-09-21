21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacak

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacağını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:28
Takip Et

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacak

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz satın alacak
+
Aa
-

Basın İlan’da “4 KISIM 14 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 4 kısım 14 kalem tıbbi cihaz alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, 45 (kırkbeş) gün içerisinde cihazların kurulumu yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
3
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
4
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.