Karaman'da aynı iş yerine 4. kez silahlı saldırı

Daha önce 3 kere iş yerine düzenlenen silahlı saldırı yapılan iş yeri 4. defa silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 kişi yaralandı

KAYNAK: İHA
Karaman'da aynı iş yerine 4. kez silahlı saldırı

Karaman’ın Yeni mahalle Mara yolu caddesinde bir iş yeri 4. defa silahlı saldırıya uğradı. Otomobil ile gelen 2 kişi iş yerine av tüfeği ile saldırıda bulundu.

Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi tüfekten çıkan saçmalardan dolayı yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı iş yerine karşı düzenlenen ikinci saldırı olayıyla ilgili daha önce 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Polis yaşanan silahlı saldırılarının ardından 5 tabanca ile bir tüfek ele geçirmişti.

Silahlı çatışma anlarının da güvenlik kameralarına yansıdığı ikinci olayda, yoldan geçen motosikletli kurye, koluna isabet eden kurşunla yaralanmıştı.

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