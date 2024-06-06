Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Karaman'da cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’ın Hacı Celal Mahallesi’nde 534. Sokak üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, olay yerinde bulunan küçük bir çocuk korku dolu anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Y.Ş. yönetimindeki Opel marka cip, A.K. idaresindeki Seat marka otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kazanın etkisiyle, cipin sürücüsü Y.Ş.’nin yanında bulunan yaklaşık 2 yaşlarındaki küçük kız çocuğu korkarak ağlamaya başladı. Anne, kızını kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar da anneye yardımcı oldu.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan araçlarda inceleme yaptıktan sonra araçları kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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