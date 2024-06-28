Karaman'da ekmek yaparken çıkan yangın depoya sıçradı

Kaynak: İHA
Karaman'da ekmek yaparken çıkan yangın depoya sıçradı

Karaman'da ekmek yapımı sırasında çıkan yangın, mutfak tüplerinin bulunduğu depoya da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1933. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesindeki ekmek fırınında başladı. Ekmek yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımlar, fırında bulunan kuru mısır koçanlarını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, ekmek fırınına bitişik olan ve mutfak tüplerinin bulunduğu depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri depo çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Depoda bulunan mutfak tüpleri, itfaiyenin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı ve böylece büyük bir tehlike önlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depo ve ekmek fırını tamamen kullanılamaz hale geldi.

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