Karaman'da ekmek yaparken çıkan yangın depoya sıçradı

Yangın, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1933. Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesindeki ekmek fırınında başladı. Ekmek yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımlar, fırında bulunan kuru mısır koçanlarını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler, ekmek fırınına bitişik olan ve mutfak tüplerinin bulunduğu depoya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri depo çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Depoda bulunan mutfak tüpleri, itfaiyenin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı ve böylece büyük bir tehlike önlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle depo ve ekmek fırını tamamen kullanılamaz hale geldi.