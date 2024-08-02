Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

İlk belirlemelere göre, 70 ABV 202 plakalı Mercedes ile 70 ABY 788 plakalı Fiat marka araçların çarpıştığı kazada, her iki sürücü ve araçlarda bulunan dört yolcu yaralanırken, 60 yaşındaki Nigar Taban olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın haber alınması üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi derhal müdahale için sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar eşliğinde Karaman Devlet Hastanesine ulaştırıldı. Ağır yaralanan Nigar Taban'a yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve detayların incelendiğini ifade etti.