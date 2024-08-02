40 yıl geçti aradan. Neden, neden, neden?

Asker, polis, kadın, erkek, çocuk yaşlı demeden öldüren hain PKK terörünün başladığı Ağustos 1984’ten bu yana tam 40 yıl geçti.

PKK örgütünün Türk askerine yönelik ilk terör saldırısı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla, 15 Ağustos 1984 günü saat 21:30’da Siirt'in Eruh ilçesinde Jandarma karakoluna yapıldı.

Saldırıda Jandarma Onbaşı Komando Er Süleyman Aydın ve Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş şehit oldu.

Eruh baskınını yapan ve PKK'nın ilk komutanı denilen terörist Mahsum Korkmaz 28 Mart 1986’da Gabar Dağı'nda öldürüldü.

İkinci terör saldırısı 8 Ekim 1984'te Şemdinli Jandarma karakoluna yapıldı.

Bir yüzbaşı, bir astsubay ve bir erimizi şehit etti kahpe PKK.

Ağustos 1984’ten Ağustos 2024’e tam 40 yıl geçti.

Terörist başı katil Abdullah Öcalan’ın, Nairobi Havalimanı'na operasyon düzenleyen MİT tarafından yakalandığını dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit 15 Şubat 1999'da şöyle açıkladı:

-“Abdullah Öcalan Türkiye’dedir”

Öcalan "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçuyla 29 Haziran 1999'da idama mahkûm edildi.

Avrupa Birliği'ne uyum yasaları gereğince cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

16 Şubat 1999’da PKK’nın başına Öcalan’ın yerine Murat Karayılan geçti.

Kasım 2002’den 2018’e kadar AKP iktidarı tek başına 2018’den günümüze kadar da MHP desteği ile Türkiye’yi yönetiyor.

Bu dönem içerisinde şu askeri harekâtlar yapıldı:

1-Şubat 2008 Kuzey Irak Güneş Harekâtı.

2- 24- 25 Temmuz 2015 Kuzey Irak Şehit Yalçın Operasyonu.

3- 24 Ağustos 2016- 29 Mart 2017 Suriye Fırat Kalkanı Harekâtı.

4-25 Nisan 2017 Suriye, Kuzey Irak hava harekâtı.

5-20 Ocak- 24 Mart 2018 Suriye Zeytin Dalı Harekâtı.

6-19 Mart 2018- 27 Mayıs 2019 Kuzey Irak Dicle Kalkanı Harekâtı.

Ağustos 2018 Sinjar Irak hava harekâtı.

8-28 Mayıs 2019- 14 Temmuz 2020 Kuzey Irak Pençe Operasyonları.

9- 9 Ekim 2019- 25 Kasım 2019 Suriye Barış Pınarı Harekâtı.

10-15 Haziran 2020- 5 Eylül 2020 Kuzey Irak Pençe Kartal ve Pençe Kaplan Harekâtları.

11- 10-14 Şubat 2021 Kuzey Irak Pençe Kartal-2 Harekâtı.

12- 23 Nisan 2021- günümüz Kuzey Irak Pençe Yıldırım Harekâtı.

13- Kasım 2022- günümüz Suriye Pençe Kılıç Harekâtı.

İlk terör eyleminde bu yana tam 40 yıl geçti ancak PKK terörü bitirilemedi.

PKK iltisaklı partiler kapanıp, kapanıp açılıyor ama DEM olarak hâlâ meclisteler.

Hâlâ her yıl devletten mali yardım alıyorlar.

Terörü kınamayan partilerin bir daha açılmamak üzere kapatılması için İspanya kararını veren AİHM içtihadını neden uygulamıyor AKP iktidarı?

11 Eylül 1999’da El Kaide militanları kaçırdıkları 4 uçakla New York’ta İkiz Kuleler’e ve Washington’da Pentagon’a saldırdı.

Beyaz Saray’a saldıracak 4. uçak ise bir yolcunun müdahalesi ile tarlaya düştü.

Amerika’nın istihbarat örgütü CIA'ya bağlı personel Neptün Mızrağı kod adını taşıyan harekât ile 2 Mayıs 2011’de El Kaide terör örgütünün başı Usame Bin Ladin’i öldürdü.

İsrail ise “terörist dediği” Hamas lideri İsmail Haniye’nin önce ailesini sonra da İran’da devrim muhafızlarının karargâhında kendisini öldürdü.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin HDP ve DEM’in kapatılması için yaptığı çağrılara ne yazık ki yargı da Recep Tayyip Erdoğan da kayıtsız kalıyor.

Bahçeli de buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği desteği neden sonlandırmıyor?

İnlerine neden giremedik, tek bir terörist kalmayacak şekilde askerî operasyonları neden tamamlayamadık?

16 Şubat 1999’dan bu yana 25 yıldır Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi teröristleri neden etkisiz hâle getiremedik?

40 yıl geçti aradan.

Neden, neden, neden?