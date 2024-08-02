Yayın tarihleri belli olan diziler

2024-2025 televizyon sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken bazı dizilerin de yayın tarihleri yavaş yavaş belli olmaya başladı.

36. bölümüyle 29 Mayıs’ta sezon finali yapan Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı’lı ‘Yabani’ (NOW TV), ikinci sezonu ile 7 Eylül Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Uzun süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu ‘Deha’ (Show TV), 9 Eylül Pazartesi ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

Özgü Namal ve Özcan Deniz’li ‘Kızıl Goncalar’ (NOW TV) ise, 20 Mayıs’ta 19. bölümüyle erken sezon finali yapmasına rağmen yeni sezona da geç başlayacak. Dizi, 30 Eylül Pazartesi günü 20. bölümüyle ikinci sezonuna başlangıç yapacak.

‘C Takımı 2’ filmi geliyor

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yaptığı, Özgür Bakar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı Greenart Grup imzalı ‘C Takımı 2’ filminin çekimleri, Kastamonu’da başladı.

Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe; Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş, Ceren Arı, Taner Ayyıldız ve Onur Sermik de dâhil oldu.

Filmin ilk serisinde lisedeyken yakın arkadaş olan 6 karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul’u terk etmek zorunda kalmıştı. Kaçtıkları yerde de rahat durmayan ‘C Takımı’nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu’da izleyeceğiz. Şubat 2025’te vizyona girecek filmin çekimleri, bu ay (Ağustos) içerisinde tamamlanacak.

Şahin Özlem, ‘Pişmanım’ dedi

Şahin Özlem, yeni şarkısı ‘Pişmanım’ı AGY Production etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Serdar Ortaç’a ait şarkının düzenlemesini Suat Sakarya yapmış. Alişan Günay Yıldırım’ın yönetmenliğinde şarkıya hoş da bir klip çekilmiş. Şahin Özlem, kendine has tarzıyla yine harika bir çalışmaya imza atmış.

Oldukça duygusal bir şarkı olan ‘Pişmanım’ı keyif alarak dinledim. Yolu açık olsun.