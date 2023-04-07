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Karaman beyaza büründü

Karaman'da yüksek kesimlerde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. 

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:42
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Karaman'da kar yağışı

Karaman beyaza büründü
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İHA'nın haberine göre, Karaman'ın yüksek kesimlerinde bulunan ilçe ve beldeleri yağan karla beyaza büründü.

Torosların zirvesinde olan Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ile ilçelere bağlı beldelerde başlayan yağmur yağışı bir süre sonra yerini kar yağışına bıraktı. 
Aralıklarla devam eden ve lapa lapa yağan karla birlikte ilçe ve belde merkezleriyle kısa süre içinde beyaza büründü. Nisan ayında yağan ve yer yer kalınlığı 5 santime ulaşan kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu.

 

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