Karaman'da kar yağışı

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kar yağışı aralıklarla devam ederken, sürücüler trafikte kontrollü seyrediyor.
Karayolları ekipleri Karaman-Mersin kara yolu Sertavul Geçidi'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Polis ekipleri kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. (AA)
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