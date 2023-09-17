Karaman’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Karaman'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Karaman’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Akçaşehir beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, Bahar Konur olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte A.K. ve B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Bahar Konur’un cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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