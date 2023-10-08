Karaman'da trafik kazası: 1 ölü

Karaman'da kontrolden çıkan kamyonetin şarampole düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü


Kaza, Başyayla ilçesine bağlı Üzümlü köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Narlı idaresindeki 70 E 2829 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde sürücü Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Narlı'nın direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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