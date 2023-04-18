Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA'nın haberine göre, Karaman'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeleri ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede narkotik ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 32 gr ağırlığında 5 fişek halinde metamfetamin maddesi, 13,65 gr ağırlığında 6 fişek halinde esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza maddesi, 65 adet ecstasy hap, 1 adet tabanca ve 2 adet 9x19 tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan M.Ç., H.K. ve Ç.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.