Karamanlı genç Instagram açılınca lokma dağıttı

Karaman’da Instagram’a 8 gün süren erişim engelinin ardından sosyal medya platformunun tekrar açılmasını kutlayan 20 yaşındaki genç girişimci, şehirde unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Instagram’ın erişim engelinin kalkmasının ardından, sözünü yerine getiren genç, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 500 kişilik lokma tatlısı döktürüp vatandaşa dağıttı. Girişimci, Instagram üzerinden yaptığı duyurularda, erişim engelinin kalkmasının kendisi için önemli bir gelişme olduğunu belirtmişti ve bu nedenle topluma bir teşekkür olarak böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdi.