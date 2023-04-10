Karamollaoğlu: Erdoğan BOP'tan hala vazgeçmedi

‘Siyonist çevreler Erbakan hocamızı içselleştiremedi. O zaman ABD, kendisine adam aradı. Tayyip Bey ABD’ye gidip geldikten sonra ‘Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanıyım’ dedi.‘

‘BOP’un esas adı Büyük İsrail Projesi’dir. Tayyip bey BOP’un hala eşbaşkanı. BOP, dünyayı felakete doğru götürüyor. Bu proje, yalnızca Türkiye’yi değil dünyanın şeklini değiştirecek.’

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu Cumhuriyet’ten İklim Öngel'in sorularını yanıtladı. İşte önemli başlıklar...

İttifak içinde ittifak öneriniz neden olmadı?

Saadet Partisi 20 yıllık bir parti. Seçim ve sandık kurullarında temsil edilme hakkımız var. ‘Bu hakları ziyan etmemeliyiz bunun için de Saadet Partisi amblemi altında seçime girmek uygun’ diye düşündük. Ancak arkadaşlardan bazıları buna yanaşmadılar, ‘Bizim amblemimiz olsun’ deyince de gerçekleşmedi.

Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı netleşti. Bu ısrarın nedeni sizce nedir?

Bir insan bir makamda çok fazla kalınca oraya ısınıyor, o makamı terk etmek istemiyor. 20 yıl boyunca dediği dedik birine ‘Süren doldu, ayrıl’ deyince o da ‘Ben nasıl ayrılayım, bir yere giderken en az 100 konvoyluk arabayla gidiyorum. Normal bir hayata nasıl dönerim’ diyor. Onun için Tayyip Bey bırakmak istemiyor. Kendisine bunu yakıştırıyor.

Yargılanma korkusu var mıdır?

Ondan da korkar. ‘Minareyi çalan kılıfını hazırlar’ derler. Tedbir alınıyordur. Ama bu tedbirler her şeyin üzerini örtmeye yetmez. Ama bu kin, nefret, öç alma duygusuyla olursa insanı yanlışa götürebilir. İktidara gelindiğinde tüm çalışmalar gözden geçirilir, yanlış varsa hesabı sorulur. Yaptığı bir yanlış varsa bundan da endişe duyuyor olabilir. Örneğin 100’e yapılacak iş 500’e yapılıyor. Bunun üzerini örtmek mümkün olmaz ki. Yarın hesaplar ortaya döküldüğünde net biçimde görülür.

‘O ÇİÇEĞİ BURNUNDA DELİKANLIYKEN BEN FATİH’TE İKİNCİ BAŞKANDIM’

Erdoğan’ın sizin partiye sonradan katıldığınıza yönelik ve ‘Sen Erbakan'la ne zaman tanıştın?” ifadelerine ne dersiniz?

Ya söylemiyorlar ya duymuyor. Ya da duymasına rağmen yanlışı tekrar ediyor. Ben 67’de Türkiye’ye döndüm. Birkaç ay sonra Erbakan hoca ile tanıştım ve sonra da hiç ayrılmadım. O zaman Sayın Erdoğan kısa pantolonluydu, 13 yaşındaydı daha. Askerliğimi geç yaptım, tam seçim öncesinde terhis oldum ancak seçime yakın olduğu için aday olamadım. Süre olsaydı Sivas’tan vekil adayı olurdum. Aday olmadım ama İstanbul Fatih İlçe Başkan yardımcısı oldum. Tayyip Bey o tarihte ancak gençlik kollarında görev alabiliyordu. Kendisini de o zaman bir kere gördüm. Çiçeği burnunda delikanlıydı ama ben ikinci başkanım Fatih’ta.

Sizin bunu açıklamanıza karşın ısrar etmesinin nedeni nedir?

Hafızasında bu kadar zaaf varsa cumhurbaşkanlığı yapamaz. Kendisine söyleniyor buna rağmen itibar etmiyorsa gerçekleri söylemiyor. Yanıltıyor milleti. Benim milletvekilliği zamanımda da kendisi il başkanlığı yaptı. O zaman da tanıştık, görüştük. Benim Erbakan hoca ile olan yakınlığımı Tayyip bey hiçbir zaman yaşamadı.

İstanbul seçimi öncesi sizi rakip olarak mı gördü?

94 seçimlerine giderken İstanbul’a benim aday olmamı arzu edenler vardı, birde İstanbul’da Sivaslı çok. Ben ‘Olmam’ dedim. Bu benimle genel merkez arasındaydı. O zaman Tayyip Bey de Sivas’ta idi. İl başkanımızın yanına gidiyor ‘Temel abi aday olacak mı?’ diyor. İl başkanımız da ‘Zannetmiyorum ama açıp soralım’ diyor. Bana telefon ediyor, telefonu da Tayyip Beye dinletmiş. Yanlış yapmış. ‘Ben aday değilim’ dedim, rahatlamış. Aramız o zaman dört dörtlüktü.

Tayyip Bey’in amacı SP tabanından oy almak mı?

Hem oy almak. Hem de Tayyip Bey siyasete atılınca tabanımız oraya kaydı. O zaman şöyle bir laf dolaştırdılar: ‘Erbakan hocamızın rızası olmadan ayrılmaz’ diye. Hiç alakası yok. Kopma biz parlamentodayken başladı, yarı yarıya bölündük.

‘ABD KENDİNE ADAM ARADI’

Neden böyle bir başkaldırı oldu?

Batı, özellikle siyonist çevreler Erbakan hocamızı içselleştiremedi. Erbakan hocamız bir; ‘Mutlaka güçlü bir ülke haline gelmeliyiz, sanayileşmeliyiz. Uçağımız, topumuz ne varsa her şeyi yapabilecek bir yapıya kavuşmalıyız’ diyordu. Bu İsrail’i de ABD’yi de rahatsız etti. İki; biz, İsrail’in genişleme politikalarına karşı koyabilmek için geçmişi bizim gibi olan İslam ülkeleriyle birlik oluşturmalıyız’ dedik. O zaman ABD, kendisine adam aradı. Tayyip Bey nasıl razı oldu bilmem.

‘KILIÇDAROĞLU’NUN BİR TANE POZU YOK’

‘ABD’nin desteğini alıyor’ iddiasıyla Kemal Beyin eleştirilmesine ne dersiniz?

Kılıçdaroğlu’nun ABD başkanı ile bir tane pozu yok. Ama Tayyip Beyin siyaseten yasaklıyken Beyaz Saray’da fotoğrafı var. Bu ABD’nin kendisini desteklediğinin en açık delili. Sonra da gitti ‘Milli görüş gömleğini çıkardım’ dedim. Siyonist lobisi Erdoğan’a cesaret madalyası verdi. Neden? Erbakan hocaya koyduğu tavır ve Türkiye‘yi hangi noktaya götüreceği konusunda yaptığı vaatlerden dolayı.

Vaatlerini gerçekleştirdi mi?

Elbette gerçekleştirdi. Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, Hepsi hikaye. SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Beyin değil SİHA’yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede? Eskişehir’de devletin jet motor fabrikası var, modeller üretilmiş. Bir tanesi bile uçaklara, helikopterlere takılmadı. Erbakan hocamızı mahkum eden mahkeme onun zamanında karar aldı.

Hala ABD’nin etkisi altında mı?

ABD politikalarına karşı bir tavır sergilemiyor ve İsrail ile iç içe. Erdoğan şu anda İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostudur.

BOP eş başkanı olduğunu söylemişti...

ABD’ye gidip geldikten sonra ‘Ben Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanıyım’ dedi. Ama ne olduğunu anlatmadı, sonradan biz öğreniyoruz ki BOP’un esas adı Büyük İsrail Projesi. İsrail Nil’den Fırat’a kadar olan toprakların kendilerine vaat edildiğine inanıyor. Orada şu anda iskan edilen bizler dahil herkesi kendi topraklarında olmakla suçluyor. Tayyip bey BOP’un hala eşbaşkanı.

AKP ile ilgili ‘uyuşmazlık’ ifadesini kullandınız, nedir uyuşmazlıklar?

Depremde Malatya’ya gittik. Malatya’nın en önemli simgesi Cumhuriyetin başlarında kurulan Sümer Bank tesisi idi. Artık yok. Tütünü yasaklıyorsunuz. Birçok yerde tütün ekimi önemliydi. Çiftçi para kazanıyordu. Sigara içmem, içilmesini de tavsiye etmem. Ama birileri içiyorsa ille de ABD’den sigara getirmeyi de hiç doğru bulmam. Tekel’in fabrikalarını yıktılar. Nuri Demirağ önemli bir isim. Atatürk, Demirağ soyadını yaptığı demir yolu nedeniyle veriyor. Orduya uçak almak için Demirağ’dan yardım istemişler. ‘Ben uçak alımı için yardım etmem’ demiş, Gelenler bozulmuş. Kapıdan çıkarken demiş ki ‘Bir dakika, ben size uçak almak için para vermem ama siz bana derseniz ki ‘bu uçağı yapar mısın?’, yaparım’ demiş ve yaptı. Ama bugüne getirilemedi. Türkiye’ye çok büyük zararlar verildi. Neden bu kadar şeker fabrikası kapatıldı? İlk kez şeker ithal ettik. Hani kalkınmıştık. Anadolu neden boşaldı. İstanbul’da 20 milyon nüfus var.

‘EN BÜYÜK TEHLİKE’

Tayyip Bey’i peygamber ile bir tutanlar dahi var, bu zihniyet nasıl oluyor?

İnsan insanı köle yaparmış. Siz birilerine ihsanda ikramda iltifatta bulunursanız o da maalesef bu ihsanın kulu oluyor. En büyük tehlike bu. Kendisi belli bir yerdeyse çocukları bir yere gelmişse, işte felaketi o zaman bekle. Son dönemlerde beceriksizlikleri ayyuka çıktığı için bunun üzerini örtemiyorlar. Dış ticarette borcumuz 500 milyar doları geçti. Açık artıyor. Bu sürekli borçlanıyoruz demektir. Borç alan emir alan mekanizması işliyor. Sizden taviz koparıyorlar.

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi’nin tabanından size oy geçişi olur mu?

Elbette olur. Erbakan hocamızın ifadelerini çok güzel ezberleyip aktarıyorlar. O da bir ülkenin yönetimine yetmez.

3-6 Mart krizinden çıkmada nasıl bir etkiniz oldu?

Kararı veren Akşener oldu. Sonunda ‘Ben buradayım’ dedi.

Sayın Akşener iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin kabul görmesiyle döndü. Nasıl bir getirisi olacak?

Her iki belediye başkanına da teşekkür ediyorum. Gittikleri yerlerde ses getiriyorlar. Bu çalışmalara çok önemli katkıları var. Seçim sürecine kesinlikle faydası oldu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusu peki?

Açık bir şekilde söyleniyor. Alınan neticeye bağlı ve 9 ay sonra yerel seçimler yapılacak. Tercih belediye başkanlarında kalacak. O günkü şartlarda bu mesele ele alınacak.

Partilerin il binalarının kurşunlanmasına ilişkin hükümetten gelen açıklamalar tatmin edici mi?

Ben bunu göz dağı olarak görüyorum. Siyasette bu olmamalı. Sayın Erdoğan güya ‘Elimizde bir şey yok, kendiliğinden meydana geliyor’ diyor ama kendilerinin ifadeleri olmasa, bunu kınayabilseler çok daha farklı olur. 200 metre uzaktan İYİ Parti’nin il binasının camları kırılıyor. Binde bir olur, binde 999 ne olacak? Bu siyasetin çirkin yüzü, herkes tepki göstermeli, ihtimal gündeme bile gelmemeli. Bunlar AKP’ye fayda değil zarar veriyor. Bu tehdit anlamındadır ve insanlar tehditten ne olursa olsun hoşlanmazlar.

Seçime olumsuz bir etkisi olur mu?

Bu kadar menfi tavır Kılıçdaroğlu’na karşı husumet besleyenlerin husumetini artırır. Ama bitaraf duranlara da ‘Yeter artık bu kadar da olmaz’ dedirtir.

‘SEÇİM İPTAL EDİLMELİYDİ’

Geçen seçimde partinizden 2 kişi öldürüldü, dava ne durumda?

Suçlu belli, alındı. Biri daha vardı, onu takip edemediler. Babaları hüküm giydi. Ona da 6-7 ay önce yaş haddinden evde mahkumiyetini tamamlama kararı verildi, hapisten çıkardılar. Ev hapsinde. Fiilen o katlim yapıldığı zaman seçimin iptal edilmesi gerekirdi. Ama belediye başkanı seçildi ve makamına oturdu. Kabul edilebilir bir şey değil.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

1941’de doğdu. Manchester Üniversitesi’nde okudu. Sümerbank’ta ve Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yaptı. 1977’de MSP’den Sivas milletvekili seçildi. 1980 askeri darbesinde tutuklandı. 10 ay gözaltında tutulduktan sonra beraat etti. 1987’de siyasi hayata döndü. İki dönem RP’den Sivas Belediye Başkanı seçildi. Karamollaoğlu 2016’dan beri SP Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.

BOP NEDİR?

2014 yılında Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) orjinal adıyla Greater Middle East Initiative, Amerika Birleşik Devletleri 43. Başkanı Bush hükümeti tarafından duyurulmuştu. Batıda Fas'ın Atlantik kıyılarından, Doğu'da Pakistan'ın kuzeyindeki Karakurum yaylalarına, Kuzeyde Türkiye'nin Karadeniz kıyılarından Güneyde Aden ve Yemen'e kadar uzanan bölgede, Müslüman ülkelere demokrasi ihracını ve bu ülkelerin pazarlarının açılmasını amaçladığı iddia edilen bir plan. Bunun eş başkanlarından birinin de Türkiye olduğu iddia edilmişti.