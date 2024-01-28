Karanfil suyu doğurganlığı nasıl arttırıyor?

Karanfil, yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde sıkça kullanılan bir baharat. Özellikle Hint mutfağında tercih edilen karanfil, keskin ve baskın bir tada sahip. Bu tadı sevmeyenler de var, ancak karanfilin sağlığa pek çok faydası olduğunu bilmek gerekir.

Karanfil, sindirimi iyileştirir, bakterilerle mücadele eder, karaciğeri korur, kan şekerini düzenler, bağışıklık sistemini geliştirir, iltihaplarla mücadele eder, ağız sağlığında yardımcı olur, baş ağrısının geçmesini sağlar, stresi azaltır, yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar ve mide ülserini önler.

Karanfilin sağlığa olan bu faydalarının yanı sıra, kadınların üreme sağlığını da olumlu etkilediği ve doğurganlığı arttırdığı bilimsel araştırmalarla destekleniyor. Karanfil, yumurtalıkların çalışmasını uyarır, yumurta kalitesini arttırır, rahim kasılmalarını düzenler ve adet döngüsünü dengeleyerek hamile kalma şansını yükseltir.

Doğurganlığı arttırmak için karanfil suyu nasıl yapılır ve nasıl kullanılır? İşte basit ve etkili bir tarif:

3 adet karanfili ezin ve 2 su bardağı su ile 15 dakika kaynatın.

Kaynayan suyu ateşten alın ve temiz bir bez veya filtre ile süzün.

Elde ettiğiniz karanfil suyunu günde 2 bardak içiniz.

Bu kürü adet döneminizden sonra başlayın ve adet döneminize kadar devam edin.

Karanfil suyu kürünü düzenli olarak uygulayarak doğurganlığınızı arttırabilir ve hamile kalma şansınızı yükseltebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan bu kürü uygulamayınız. Ayrıca karanfil suyu kürünü hamile kaldığınızı öğrendiğinizde de bırakınız.