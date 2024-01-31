Karanfilin saça yararları var mı? İşte yanıtları…

Karanfil, hem Türk hem de dünya mutfağında birçok yemekte kullanılan keskin kokulu ve acımsı tatlı bir baharattır. Karanfilin saç sağlığına da faydaları vardır.

Peki, karanfil saça nasıl yarar sağlar? İşte cevapları…

Karanfil, tatlı, reçel, meyve suyu ve komposto gibi yiyecek ve içeceklerde baharat olarak kullanılabilir.

Karanfil tomurcukları bitki çayı yapmak için de uygundur. Toz karanfil, diş ağrısı başta olmak üzere çeşitli ağrıları gidermek için de kullanılabilir.

Karanfil, saç için gerekli olan elementler açısından zengin olduğu için saçın daha hızlı büyümesine katkı sağlar. Bu nedenle, saç bakımı yaparken de karanfilden yararlanılabilir.

KARANFİL SAÇA NASIL FAYDA SAĞLAR?

Saç derisinde oluşan kepek ve saç dökülmesi gibi problemleri önler. Saç köklerini canlandırır.

Saçlar, gün boyunca birçok kimyasal maddeye ve ısıya maruz kalır. Bu da saçın yıpranmasına ve kırılmasına neden olur. Karanfil ile yapılan saç kürleri, saçın nem dengesini korur. Saç kırıklarını azaltır.

Karanfil kürleri, saça nem ve güç kazandırarak saçın daha parlak görünmesini sağlar.

Saç dökülmesi, kadın ve erkeklerin ortak sorunlarından biridir. Karanfil kürleri, saç dökülmesine karşı doğal bir çözüm sunar. Karanfil kürleri, saç köklerine oksijen ulaşmasını artırarak yeni saçların daha çabuk çıkmasına yardımcı olur.

Karanfil kürleri, düzenli olarak saça uygulandığında saçın daha hızlı ve sağlıklı uzamasına destek olur.

Bazı saçlar şekil almada zorluk çıkarır. Karanfil, saçların daha rahat şekil almasına katkı sağlar.

SAÇ İÇİN KARANFİL KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Saç için karanfil kürü yapmak çok kolay ve pratiktir. Saç için karanfil kürü yapmak isteyenler, öncelikle 10 ya da 15 adet karanfili kaynar suya atar ve yaklaşık 10 dakika demler. Sonra suyun içindeki karanfil tohumlarını süzer. Süzülen karanfil suyu bir kavanoza alınır ve ağzı kapatılır. Ilıması için beklenir. Ilıyan karanfil kürü kullanıma hazırdır.

KARANFİL SAÇA NASIL UYGULANIR?

Hazırladığınız karanfil suyu kürünü saça uygulamak çok basittir. Kürü saçınıza dökün ve yaklaşık 10 dakika boyunca saç diplerine masaj yapın. Uygulamadan sonra saçınızı yıkamak için en az bir saat bekleyin.