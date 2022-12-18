Fransızların penaltı isyanı. Karar sonrası Fransızlar çılgına döndü

Dünya Kupası'nda final heyecanı devam ediyor. Arjantin, finalde Messi'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Ceza sahasına giren Di Maria, Dembele'nin arkadan yaptığı müdahele sonrası yerde kaldı ve hakem Marciniak beyaz noktayı gösterdi. Fransızlar, penaltı kararına isyan etti.

Teknik direktör Deschamps, kenarda çılgına döndü.