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Arjantin'e penaltı verileceğini Ekşi Sözlük yazarları bir gün önceden bildi

Arjantin'in Fransa karşısında bulduğu penaltıyı Ekşi Sözlük yazarları bir gün önceden bildi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 19:20
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Ekşi Sözlük yazarları Dünya Kupası'nda Arjantin'in Fransa karşısında penaltı kazanacağını bir gün önceden bildi

Arjantin'e penaltı verileceğini Ekşi Sözlük yazarları bir gün önceden bildi
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Dünya Kupası'nda Arjantin Fransa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Arjantin üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk yarıda goller 23.dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36.dakikada Angel Di Maria'dan geldi.

Bu maçın öncesinde Arjantin'in penaltı kullanacağını Ekşi Sözlük yazarları bir gün önceden bildi.

PENALTI HAKKINDA BAŞLIK AÇILDI
Ekşi Sözlük kullanıcısı, 17 Aralık (dün) saat 15.49'da açtığı başlıkta, Arjantin'in penaltı kazanacağı hakkında yorum yaptı.

Bu olay gerçek oldu. Arjantin dakika 23'te penaltı kazandı.

İşte Ekşi Sözlük'te açılan başlık;

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