Arjantin'e penaltı verileceğini Ekşi Sözlük yazarları bir gün önceden bildi

Dünya Kupası'nda Arjantin Fransa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Arjantin üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk yarıda goller 23.dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36.dakikada Angel Di Maria'dan geldi.
Bu maçın öncesinde Arjantin'in penaltı kullanacağını Ekşi Sözlük yazarları bir gün önceden bildi.
PENALTI HAKKINDA BAŞLIK AÇILDI
Ekşi Sözlük kullanıcısı, 17 Aralık (dün) saat 15.49'da açtığı başlıkta, Arjantin'in penaltı kazanacağı hakkında yorum yaptı.
Bu olay gerçek oldu. Arjantin dakika 23'te penaltı kazandı.
İşte Ekşi Sözlük'te açılan başlık;
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.