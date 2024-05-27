Karasu sahilinde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Meşe'nin bulunması için 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıkta olmak üzere toplamda 120 kilometrelik alanda devam eden arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot, dalgıçlar ve bir helikopter havadan, karadan ise polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri katıldı.

Toplam 40 kişilik ekibin yanı sıra Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) gönüllüleri de arama çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, Diyanet Vakfı, Türk Kızılay ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, sahile kurulan çadırda ailenin yanında yer alarak desteklerini sundu.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AFAD İl Müdürü Bekir Şen ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Meşe'nin ailesini ziyaret etti.

Sahil Güvenlik dalgıçları, Meşe'nin cesedini, denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka kısmında 4,5 metre derinlikte buldu.

Cenaze, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dün arkadaşlarıyla denize giren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu öğrencisi Burak Emre Meşe'nin kaybolması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi.