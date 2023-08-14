Karasu'da konakladığı bungalov evin yanındaki nehirde cesedi bulundu

DHA'nın haberine göre; Polis, olayın nedenini araştırıyor.

Arkadaşları Kaybolduğunu Fark Etti

Olay, Karasu ilçesinde Sakarya nehri kenarındaki bir bungalov evde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan düğün için gelen Emre Can Işık (33) ve iki arkadaşı, geceyi bungalov evde geçirdi. Sabah uyandıklarında Emre Can Işık’ın evde olmadığını gören arkadaşları, onu arayıp bulamayınca polise haber verdi.

Nehirde Cesedi Bulundu

Polis ekipleri, olay yerine gelerek hem evin çevresinde hem de nehirde arama çalışması başlattı. Bungalov evin penceresinden nehre düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Arama çalışmasına Sahil Güvenlik DEGAK, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Yaklaşık 200 metre uzaklıkta nehirde Emre Can Işık’ın cansız bedeni bulundu.

Soruşturma Başlatıldı

Emre Can Işık’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Emre Can Işık’ın nasıl öldüğü ve nehirde nasıl bulunduğu henüz belirlenemedi.